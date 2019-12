Sieg auf der ganzen Linie: Dresdner Direktservice Gmbh (DDS) überzeugt mit Perso

(firmenpresse) - Beim BestPersAward 2007 - dem Wettbewerb für erfolgreiche Personalarbeit im Mittelstand - gewinnt die DDS Dresdner Direktservice GmbH den ersten Platz in der Gesamtwertung sowie in der Kategorie "Strategie und Vision".



Der BestPersAward – der Wettbewerb um die beste Personalarbeit in mittelständischen Unternehmen – zeigte auch 2007 den Teilnehmern ihre Stärken und Schwächen in Bezug auf personalwirtschaftliche Aktivitäten auf. Bewertet wurde vorbildliche und zukunftsweisende Personalarbeit mit Hilfe von zehn Kategorien. Ausgerichtet wurde er zum fünften Mal vom renommierten Institut für Managementkompetenz (imk) an der Universität des Saarlandes. Unternehmen, die die Mindestpunktzahl von 40 Punkten erreicht haben, wird heute an der Universität Siegen das BestPersZertifikat überreicht. Der Gesamtsieger darf sich „bester Arbeitgeber im Mittelstand“ nennen. Die Beteiligung in diesem Jahr war wie im Vorjahr erfreulich hoch: Insgesamt haben sich 40 Unternehmen dem harten Wettbewerb gestellt.











DDS gewinnt erneut souverän die Kategorie „Strategie und Vision“











Sieger in der Kategorie „Strategie und Vision“ ist in diesem Jahr erneut die DDS Dresdner Direktservice GmbH. Bereits letztes Jahr konnte das Call Center beim





BestPersAward zusätzlich mit dem ersten Platz in der Kategorie „Computerisierung“ sowie einem zweiten Platz in der Gesamtwertung punkten.











„Wir wollen den Beweis antreten, dass sich die Branche "Call-Center" und mitarbeiterorientierte Personalarbeit nicht ausschließen, sondern sehr gut zueinander passen können“, so Peter Meussen, Personalleiter der DDS. Dies ist dem Unternehmen auch dieses Jahr wieder gelungen. Die Basis für die erfolgreiche Personalstrategie bildet die Unternehmensstrategie von der alle personalwirtschaftlichen Handlungsfelder abgeleitet werden. Die Vision: Vorbild für unternehmens- und mitarbeiterorientierte Personalarbeit zu sein. Neben der Vision sind auch beispielsweise die Mission, das Ziel und die Werte schriftlich fixiert. Bildlich wird die Strategie in einem Schiff umgesetzt, das assoziiert „Wir sitzen alle im selben Boot“. Dieses Leitbild und die Entwicklung der Personalinstrumente sind spezifisch auf das Unternehmen abgestimmt und können somit ihr gesamtes Wirkungspotenzial entfalten.





Zwei Aspekte sind besonders hervorzuheben: (1) Wie kaum einem anderen Unternehmen gelingt es der DDS, die Personalstrategie konsequent mit den anderen Kategorien zu verknüpfen und so die Stimmigkeit der Personalaktivitäten zu garantieren. (2) Die Erreichung der in der Personalstrategie festgelegten Maßnahmen wird regelmäßig anhand von Key-Performance-Indicators überprüft. Weichen die Ist- von den Sollwerten ab, lenkt die Personalabteilung rechtzeitig ein. Dadurch gelingt der DDS eine stringente Effizienzorientierung.





