Großes Sortiment an Standard- & Spezial-Etiketten für den Einsatz in Industrie,

Geschrieben am Donnerstag, 08. November 2007 von firmenpresse

(firmenpresse) - Nur das Beste ist gut genug. Deshalb liefert die MAKRO IDENT mit Sitz in Unterhaching bei München, nur hochwertige und geprüfte Materialien, damit sie den Bedürfnissen ihrer Kunden, die aus vielen unterschiedlichen Branchen stammen, auch entsprechen können.



Mit einem breiten Sortiment an Kennzeichnungs-Lösungen, Komponenten und Lesesystemen sowie maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anforderung bietet die MAKRO IDENT ihren Kunden ein großes Maß an Flexibilität. Die Kennzeichnung mag nur ein kleines Detail sein, aber gerade dies ist für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend.







Die MAKRO IDENT verfügt über ein großes Etiketten-Sortiment für fast jedes Anwendungsgebiet mit verschiedenen Klebstoffen zum Aufkleben auf nahezu jeder Oberfläche wie z.B. Kunststoff, Holz, Glas, Gummi, Metall, Karton usw.







Das Sortiment umfasst außerdem UV-beständige, wasserfeste und wasserlösliche Etiketten, Etiketten für die Produkt-Kennzeichnung, Spezial-Etiketten wie laminierte Etiketten, zerstörbare Sicherheitsetiketten, VOID, Öl- und Fett-resistente Etiketten mit extrem haftbarem Kleber z.B. für Autoreifen oder Trennscheiben, robuste und reißfeste Anhänge-Etiketten , Etiketten für Labor-Kennzeichnung und Stickstoff-Lagerung bei -196°C und vieles mehr.







Erhältlich sind die Etiketten in verschiedensten Formaten auf Rolle, als DIN A4 Blattware, Leporello gefalzt, mit Perforation, Lochrand usw. Außerdem werden nach Kundenwunsch Etiketten auch in kleinen Mengen individuell bedruckt.







Selbstverständlich werden zu den entsprechenden Etiketten auch die passenden Farbbänder geliefert. Auch hier erhalten Sie zu der professionellen Beratung eine Vielfalt verschiedener Farbbänder für alle gängigen Thermotransfer-Drucker, egal ob mit Innen- oder Außenwicklung und einer Länge von 74, 90, 300, 450 oder 600 Metern.