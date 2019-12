Hamburg: Kostenlose Abendveranstaltung zu integrierter Transportplanung und -ste

Geschrieben am Freitag, 09. November 2007 von firmenpresse

(firmenpresse) - Wie Tools zur Planung und Simulation in der Distributionslogistik eingesetzt werden können, ist Gegenstand der kostenlosen Abendveranstaltung der Foschungsgemeinschaft für Logistik e.V. "Integrierte Transportplanung und -steuerung - Tools zur Planung und Simulation in der Distributionslogistik" am 22. November 2007 an der Technischen Universität Hamburg-Harburg.





Hamburg, 09.11.2007: Der zunehmende Wettbewerbsdruck und die sich steigernde Markthektik fordert auch für Planer und Disponenten in den Bereichen der Transport- und Distributionslogistik eine schnelle und flexible Reaktion auf sich ändernde Randbedingungen und Kundenanforderungen. Die Sicherung der Wettbewerbsposition erfordert, die Transportaufgaben mit hoher Wirtschaftlichkeit und maximaler Kundenorientierung zu lösen. Gefordert sind Tools, die es ermöglichen, jederzeit auf neue Randbedingungen oder Kundenanforderungen zu reagieren sowie langfristig geplante Veränderungen an der Betriebsstrategie oder Transportsystemstruktur zu simulieren.



Es werden u.a. Planungs- und Simulationsinstrumente in der Transportlogistik an zwei Projektbeispielen vorgestellt, typische Probleme bei Lagerplanungen erörtert und die Simulation von Lager- und Kommissioniersystemen an einem Praxisbeispiel gezeigt. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 22. November 2007 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Technischen Universität Hamburg-Harburg, Eißendorfer Straße 42, Gebäude 1B im Raum 0526, 21071 Hamburg statt. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmeranzahl wird eine kurze Anmeldung unter anmeldung@fglhamburg.de erbeten. Belegexemplar erwünscht