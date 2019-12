Rundum sicher - BullGuard stellt Internet-Security-Suite 8.0 vor

Umfangreiches Online-Backup, verbesserte Firewall- und Spamfilter-Engines sowie optimierte Support-Services





BullGuard, Spezialist für benutzerfreundliche Sicherheitslösungen für PC und mobile Geräte, hat heute die neueste Version seiner Internet Security Suite für Endanwender und kleine Unternehmen vorgestellt. Die wichtigsten Neuerungen umfassen neben einem fünf Gigabyte großen Online-Backup für sensitive Daten auch nachhaltig verbesserte Firewall- und Spamfilter-Funktionalitäten sowie Remote Access für den BullGuard-Support. Die neue Version kann auf bis zu drei PCs eingesetzt werden und kostet 69,95 Euro für eine Ein-Jahres-Lizenz.





Daten am sicheren Ort – das BullGuard Backup

BullGuard-User erhalten automatisch einen eigenen, fünf Gigabytes großen Backup-Account auf der BullGuard-Serverfarm; klassische Backups auf externen Festplatten, CDs und Speichersticks werden ebenfalls unterstützt. Mit „Set and Forget“ können Benutzer anhand einer einfachen Anleitung bestimmen, welche Daten zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort gespeichert werden sollen. Neben inkrementellem Backup, das neben Zeit auch Ressourcen spart, ermöglicht das System die vollständige Vista-Integration und unterstützt das Sichern von Outlook-, Outlook-Express-, Windows-Mail- und Thunderbird-Dateien. Die Bedienung erfolgt dabei denkbar einfach durch einen virtuellen Explorer, der einfaches Verschieben der Files von Rechnern auf den bei BullGuard reservierten Speicherbereich ermöglicht.



Kundenfreundlicher 24x7-Support – mit Remote Access

BullGuard biete als einer der wenigen Anbieter 24x7-Support via Email; der Kontakt kann dabei direkt aus der Applikation heraus erfolgen. Daneben können Computerbesitzer den BullGuard-Experten aber auch erlauben, Probleme direkt per Remote Control zu lösen.



Verbesserter Schutz gegen Malware jeder Art

In dem neuen Release wurden auch sämtliche klassischen Schutzmechanismen überarbeitet, um alle Bedrohungsszenarien sicher ausschließen zu können. Kontinuierliche Updates der Patches mit der derzeit schnellsten Aktualisierungsfrequenz auf dem Markt schützen Rechner ab sofort auch vor allen neuen Formen von Malware.



Preise und Verfügbarkeit

BullGuard Internet Security 8.0 kann ab sofort unter www.bullguard.com bezogen werden. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 69,95 Euro für die Ein-Jahres-Lizenz – Kunden von BullGuard erhalten ein kostenfreies Upgrade.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bullguard.com.