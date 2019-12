Pressemitteilung der AGVU e.V.

(firmenpresse) - Bundestag stimmt Verpackungsnovelle zu



Zu der Entscheidung des Bundestags, der Novelle der Verpackungsverordnung ohne Änderungen zuzustimmen, erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt e.V. (AGVU), Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Delfmann:



„Die Novelle der Verpackungsverordnung ist kein großer politischer Wurf, aber sie ist geeignet und erforderlich, die ärgsten Probleme bei der Umsetzung des geltenden Rechts zu reparieren. Die Entscheidung des Deutschen Bundestags ist daher ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, gerade noch rechtzeitig den Fortbestand einer glaubwürdigen Verpackungsverwertung in Deutschland zu sichern. Verbraucher, Handel und Industrie werden durch mehr Wettbewerbsgerechtigkeit und sinkende Recyclingkosten davon profitieren.“