Everspring kündigt Z-Wave-basierende Home Control-Produkte für Europa an

Geschrieben am Dienstag, 13. November 2007 von firmenpresse

(firmenpresse) - Z-Wave-Produkte aus Fernost drängen auf den EU-Markt



Everspring kündigt Z-Wave-basierende Home Control-Produkte für Europa an



13. November, 2007 – Basierend auf dem Z-Wave-Standard für Wireless Home Control hat die Taiwaner Everspring Industry Co. Ltd. eine Reihe von preiswerten Home-Control-Produkten vorgestellt. Erste Produkte sind Dimmer, Ein-/Ausschalter und PIR- sowie magnetische Tür- bzw. Fenster-Sensoren, die in Europa von etablierten Markenherstellern sowie Distributionspartnern von Everspring vertrieben werden. Mit diesen Produkten adressiert das Unternehmen Haus- und Wohnungsbesitzer sowie Mieter, die ihr Heim remote steuern, den Energieverbrauch senken, die Sicherheit erhöhen oder generell den Komfort und die Bequemlichkeit steigern wollen. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, sind diese Produkte nur der Anfang einer kompletten Home-Control-Produktfamilie auf Z-Wave-Basis, die das Unternehmen in den nächsten Monaten auf den europäischen Markt bringen will.











Mit Everspring betritt nun der erste Hersteller aus Fernost den EU-Markt für Home Control-Produkte, die auf dem internationalen Z-Wave-Standard basieren. Mit dem AD130 stellt das Unternehmen ein Dimmer-System vor, das die komfortable Bedienung sämtlicher Lampen im Haus gestattet. Einige Anwendungsbeispiele sind die stufenlose Regulierung der Lichtintensität im Kinderzimmer, in Fluren oder im Wohnzimmer, wenn der Fernseher genutzt wird. Auf Grund der Interoperabilität aller Z-Wave-Produkte können die Dimmer-Systeme auch über Z-Wave-basierende Fernbedienungen von Drittanbietern wie beispielsweise Logitech, Monster, Intermatic, Sirius etc. angesteuert bzw. bedient werden, was den Komfortgewinn zusätzlich erhöht.



Durch die On-/Off-Module der AN 135-Reihe können nun Geräte, die sich bislang nur umständlich ein- oder ausschalten ließen, bequem über Fernbedienungen oder direkt über das Modul bedient werden. Dies hat den Vorteil, dass neben dem Komfortgewinn auch der Energieverbrauch gesenkt werden kann, da mit nur einem einzigen Tastendruck alle Energieverbraucher, die z.B. im Standby-Mode laufen, ausgeschaltet werden können, unabhängig davon, wo sich diese im Haus befinden. Den Anwendungsbereichen sind somit kaum Grenzen gesetzt.



Mit den batteriebetriebenen PIR-Sensoren der SP103-Reihe lässt sich die Sicherheit und der Komfort innerhalb von Häusern und Wohnungen nachhaltig erhöhen. Diese mit der Z-Wave-Technologie ausgestatteten Bewegungsmelder können zum Beispiel Lichter immer dann automatisch an- oder ausschalten, wenn diese benötigt werden. Zudem können die Bewegungsmelder auch an Alarmanlagen angeschlossen werden und über Z-Wave ganze Teilalarme (stiller Alarm), vollständige Alarme oder auch eine Reihe von Alarmprozessen (Anschalten der Beleuchtung, Verriegelung der Türen oder Fenster, Alarmierung des Sicherheitspersonals oder der Polizei) auslösen. Die Sensoren lassen sich sowohl im Inhouse- als auch im Outdoor-Bereich einsetzen.



Kombiniert mit den ebenfalls mit Z-Wave ausgerüsteten magnetischen Fenster-/Tür-Sensoren der SM103-Reihe von Everspring, lässt sich die Sicherheit bzw. der Komfortgewinn für den Benutzer noch weiter steigern. Angebracht an Fenstern, können diese Sensoren beispielsweise Alarme auslösen oder die Heizung sowie Klimaanlagen an- oder abstellen, wenn ein Fenster geöffnet bzw. geschlossen wird. Zusätzlich kann mit diesen Sensoren überwacht werden, ob alle Fenster geschlossen sind, wenn man zum Beispiel Haus oder Wohnung verlässt.



Alle Everspring-Devices sind kompatibel mit Produkten von anderen Unternehmen der Z-Wave Alliance wie beispielsweise Merten, Danfoss, Logitech, Monster, Innovus oder ACT etc., die den Z-Wave-Standard innerhalb ihrer Lösungen einsetzen. Derzeit sind bereits über 170 Z-Wave-basierende Produkte auf dem internationalen Markt verfügbar.



Bildmaterial zur dieser Presseinformation erhalten Sie unter folgendem Link:

http://www.everspring.com/Products/ProductsList.asp?parentUID=83&CateUIDList=0,83



Über Everspring:

Das 1980 gegründete Unternehmen Everspring mit Hauptsitz in Taiwan und Produktionsstätte in China genießt einen exzellenten Ruf als zuverlässiger Hersteller von Einbruchs-Alarmsystemen, Überwachungssystemen, Home Automation und Sicherheitsbeleuchtung. Mit einem kompetenten Team, bestehend aus R&D-Personal sowie effizient und gut geschultem Produktionsarbeitern, ist Everspring in der Lage, seinen Kunden maßgeschneiderte ODM/OEM-Lösungen anzubieten. Herausragende Fähigkeiten in Produktion, Management und Marketing ermöglichen Everspring getreu des Leitsatzes „Besser Leben“, dem Menschen eine sichere und angenehme Umwelt zu schaffen. Everspring ist nach den ISO 9001 und ISO 14001-Standards zertifiziert. Weitere Informationen: www.everspring.com