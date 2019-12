Lokführer sparen Energie

Geschrieben am Dienstag, 13. November 2007 von firmenpresse

(firmenpresse) - Dortmund, 13.11.2007 - Lokführer von mehr als 700 Regionalbahnen werden zukünftig mit GPS-Systemen im Führerhaus unterstützt. Das System „GPS-Gateway“ liefert dem Lokführer im Zusammenspiel mit der Loksteuerung einen Vorschlag für die optimale, energiesparende Fahrweise.



Energiebewusstes Fahren ist nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Lokführer eine Notwendigkeit. Bahnchef Hartmut Mehdorn äußerte kürzlich im Interview: „Wenn ein ICE anfährt, verbraucht er so viel Strom, wie ein Städtchen mit 5000 Einwohnern an einem ganzen Tag.“





Um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, setzt die Deutsche Bahn AG auf aktuelle GPS-Technik und unterstützt die Lokführer so beim Energieeinsparen.





Das System „GPS-Gateway“ von COGNID ermittelt sehr genau die aktuelle Position der Lok und gleicht diese mit dem Fahrplan ab. Anschließend werden noch die Höhenunterschiede im weiteren Streckenverlauf berücksichtigt und dem Lokführer ein Vorschlag für die zu fahrende Geschwindigkeit angezeigt.





GPS-Gateway ist ein für die Deutsche Bahn AG weiter entwickeltes GPS-System, mit einem zusätzlichen Prozessorsystem. Die ermittelten Positionen durchlaufen verschiedene Softwarefilter, die sicherstellen, dass eine immer gleich bleibende Qualität der GPS-Daten bereitgestellt wird. Die Weitergabe ungenauer Daten oder falscher Daten wird ausgeschlossen, was zur reibungslosen Verarbeitung auf den angeschlossen Steuerrechnern notwendig ist.





GPS-Gateway wurde viele Monate vor der Einführung auf mehr als 1 Million Streckenkilometer erfolgreich getestet und erfüllt alle notwendigen Bahnnormen. Die Ausrüstung aller Lokomotiven wird 2008 abgeschlossen werden.











Weitere Infos unter:





http://www.cognid.de





Telefon: +49 231 756076