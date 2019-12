Das Barcode- und RFID-Multitalent der Extraklasse

Geschrieben am Mittwoch, 14. November 2007 von firmenpresse

(firmenpresse) - Die Zeit der mühsamen Datensammlung auf Papier oder im externen Speicher mit allen Problematiken der Missverständlichkeiten und des Datenverlustes sind vorbei. Im Mittelpunkt moderner Datenerfassung steht die Datenübertragung via Bluetooth, WLAN oder GPRS.



Zu den bewährten 1D oder 2D Barcodes lassen sich mit dem Multitalent SCANNDY auch RFID Produkte ohne Sichtkontakt lesen und beschreiben. Ein japanisches HighTech Lasermodul sorgt für exakte, schnelle Leseergebnisse, auch bei qualitativ minderwertigen Barcodes. Hinzu kommt ein hoher tiefenschärfenbereich, der eine leichte Handhabung des Scanners auch für den weniger geübten Anwender ermöglicht.



Die Erfassung von 2D-Barcodes erfolgt über ein CMOS-Kameramodul. Eine RFID-Reader-Einheit kann über das austauschbare TECPACK Modul mit dem SCANNDY-Korpus durch einfaches Zusammenstecken und Verriegeln kombiniert werden.



Die SCANNDYbasic Variante steht für den „Immer dabei“ Einsatz. Sein geringes Gewicht und die Handy-typische Bauform macht den Scanner zum SCANNDY.



Ob im 24 Stunden-Einsatz oder nur sporadisch verwendet, SCANNDY liegt dank seiner ergonomischen Form gut in der Hand und versteckt sich bei Nichtgebrauch sicher und stoßfest aufbewahrt in einer Ledertasche oder mit praktischem Klick-Verschluß am Gürtel.



Die Konstruktion des SCANNDY ist auf maximale Flexibilität und hohen Benutzerkomfort ausgerichtet. Daher ist das kleine Erfassungsgerät für die Aufgaben in den Bereichen öffentlicher Dienst, Service, Lager, Logistik, Produktion, Transport, Auslieferung, Gesundheitswesen, Krankenhauslogistik und POS-Umgebungen hervorragend geeignet. Das vielfältige Zubehör eröffnet dazu verschiedene Einsatzmöglichkeiten.



Ausgerüstet ist SCANNDY wahlweise mit oder ohne 7er oder 19er Tastatur, OLED Farbdisplay (128 x 46 Grafik), 2 MB Speicher.



SCANNDY ist in verschiedenen Versionen verfügbar. Das Lesesystem ist mobil oder kabelgebunden verfügbar, mit oder ohne 7er bzw. 19er Tastatur, mit WLAN, BLuetooth oder GPRS.