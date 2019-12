Anstecknadeln & Pins aus Edelmetall

Für besondere Anlässe wie Firmenjubiläen oder Mitarbeiterehrungen werden häufig Anstecknadeln & Pins aus hochwertigen Edelmetallen von B.H. Mayer's IdentiySign GmbH hergestellt. Hierbei kann zwischen Silber, Gold und Platin gewählt werden.



Für das Prägen und Gießen wird in der Schmuckproduktion Sterling Silber 925/-, Gold 333/-, Gold 585/- und Gold 750/- bzw. Platin 960/- eingesetzt. Die Zahl gibt jeweils an, wieviel Anteile von jeweils 1000 Anteilen des reinen Materials – also Silber, Gold bzw. Platin – in dem jeweiligen Schmuckstück enthalten sind. Die restlichen Anteile sind jeweils andere Metalle wie z.B. Kupfer bei Platin oder Silber bei Gold. Diese „Legierungsbeigaben“ sorgen für eine gute Umsetzung und Bearbeitung der Materialien zum edlen Schmuckstück. Es wird eine größere Festigkeit erreicht. Die jeweiligen Reinmaterialien sind z.B. für Bearbeitungsvorgänge wie das Löten zu weich.



Ob 333er (auch als 8ct bezeichnet) 585er (14ct) oder 750er (18ct) Gold eingesetzt werden sollte, ist maßgeblich eine Frage des Preises. Bei einem hohen Goldkurs kann dieses Kriterium nicht außer Acht gelassen werden. Am Anfang des Entstehungsprozesses eines edlen geprägten Schmuckabzeichens steht die Fertigung des Bleches in der entsprechend benötigten Stärke. Nach vorangegangener Fertigung des Gesenkes und Aushauers, erfolgt die Prägung aus dem passenden Blechstreifen. Danach erfolgt die Bearbeitung durch den Goldschmied, wie entgraten und anlöten der Nadel bzw. des Pinstiftes. Falls gewünscht, können auch Steine wie Brillanten oder Rubine eingefasst werden. Nach diesen Arbeiten kann mit der Oberflächenbearbeitung wie Polieren und Sandstrahlen begonnen werden. Ganz zum Schluss erfolgt die galvanische Veredelung wie z.B. die Feinvergoldung, Rhodinierung oder Versilberung. Ein geprägtes Schmuckstück von beständiger Wertigkeit steht am Ende des Produktionsablaufes. Die Herstellung individueller und maßgeschneiderter Werkzeuge, machen jedes Schmuckstück einzigartig. Der Glanz, der durch die Bearbeitung der eingesetzten Edelmetalle entsteht, hat seit Jahrtausenden nichts von seiner Faszination verloren.