EIN MANN, EIN ZIEL, EIN WERKZEUG

(firmenpresse) - „Coal Energy Austria“ und „Energon Power Trading“ haben sich mit SOPTIM PMS den technologischen Marktführer im Bereich Portfoliomanagement ins Boot geholt.





Mit dem Portfolio-Management-System von SOPTIM werden Coal Energy Austria und Energon Power Trading ab Dezember 2007 etwa 500 Termingeschäfte im Jahr managen; und zwar mobil von jedem beliebigen Standort aus. In der Tat ist dies durch die außergewöhnliche Organisationsstruktur der beiden Gesellschaften zu erklären, denn beide werden für die Tätigkeit in Deutschland und Österreich von einer Person vertreten. Die IT-Lösung ist auf dem Laptop von Geschäftsführer Dipl.-Ing. Corneliu Tanasescu installiert und somit immer abrufbar. Neu bei dieser Installation von SOPTIM PMS ist, dass erstmals zwei Unternehmen in einem Mandanten abgebildet werden und dennoch alle Funktionalitäten wie Handel, Fahrplanmanagement und Reporting getrennt je Gesellschaft erfolgt.





Wie bei den meisten Neuinstallationen wurde mit dem SOPTIM PMS ein Portfoliomanagementsystem gefunden, welches die bisherige Excel-Welt in erleichternder Weise abgelöst hat. „Ich brauche ein System, welches den komplexen Anforderungen des Stromhandels durch automatisierte und aufeinander abgestimmte Prozesse entspricht und mir die Zeit und Ressourcen für die Erschließung neuer Geschäftsfelder, Märkte und Kunden frei lässt und mich in der Abwicklung der Stromhandelsgeschäfte professionell und zuverlässig unterstützt“, fasst Corneliu Tanasescu, Geschäftsführer der Coal Energy Austria und Energon Power Trading seine Entscheidung zusammen. „Für das österreichische Fahrplanmanagement mussten ein paar minimale Anpassungen für die unterschiedliche Handhabung der Regelzonen in Deutschland und Östereich implementiert werden“, ergänzt Projektleiter Christoph Strathmann von Seiten SOPTIM die Aufgabenstellung.







Die Entscheidung für das Beschaffungstool des Aachener Softwarehauses fiel relativ schnell beim „Wiener Schnitzel“ als man sich spontan zu Jahresbeginn in Wien traf. Ohne Teststellung gings direkt zur Spezifikation, weiter mit Schulung und nun Einsatz des Handelsproduktes. Weitere Ausbaustufen sind zurzeit noch nicht geplant, aber wer weiß, vielleicht integriert die One-Man-Show demnächst noch ein paar weitere Länder in ihr Portfolio.







Über Coal Energy Austria bzw. Energon Power Trading





Coal Energy Austria ist ein reines Stromhandelunternehmen mit einem jährlichen Bankumsatz von zuletzt 168 Mio. € und einem gehandelten Stromvolumen von 3,2 TWh, welches hauptsächlich Strom tschechischen Ursprungs in Österreich und Deutschland handelt.







Energon Power Trading ist gleichfalls ein reines Stromhandelunternehmen, welches die Brücke zwischen dem noch im Aufbau befindlichen rumänischen und den liquiden österreichischen und deutschen Strommärkten herzustellen versucht. Der Bankumsatz im laufend Geschäftsjahr beläuft sich auf 21 Mio. € und einer gehandelten Energiemenge von 0,5 TWh.







Da beide Gesellschaften sich einen gemeinsamen Geschäftsführer teilen und sonst keine weiteren Angestellten haben, war die Installation und Inbetriebnahme des professionellen Tools SOPTIM PMS ein absolutes Muss, das an Wirtschaftlichkeit und effizienter Operativität nicht zu übertreffen war.