HarzOptics GmbH bietet maßgefertigte Faserlinsen an

Geschrieben am Donnerstag, 15. November 2007 von firmenpresse

(firmenpresse) - Wernigerode, 15.11.07: Die HarzOptics GmbH, ein auf die optische Forschung spezialisiertes An-Institut der Hochschule Harz, erweitert die Produktpalette um maßgefertigte Glasfaserlinsen. Die häufig auch als Fasertaper bezeichneten Glasfasern mit linsenförmigen Enden können in geringen Mengen von einigen Dutzend Exemplaren für Forschung und Lehre über das An-Institut der Hochschule Harz bezogen werden, die Herstellung größerer Stückzahlen für den industriellen Einsatz wird in einigen Monaten ebenfalls möglich werden.



Durch die Verformung des Faserendes nach Art einer Linse erhöht sich die Koppeleffizienz der Glasfaser um bis zu 50%, was den Standalone-Einsatz von Glasfasern in Applikationen ermöglicht, für die bislang eine zusätzliche Linse erforderlich war. Ursächlich hierfür ist, dass Standard-Glasfasern eine gänzlich andere Feldverteilung als viele optische Bauteile (wie beispielsweise Lasermodule) aufweisen. Aus diesem Grund kommt es an der Schnittstelle von Glasfaser und Bauteil zu einem Koppelverlust, der bis zu 70% der Leistung ausmachen kann.



Um diesen Koppelverlust auszugleichen, werden in der Regel einfache Linsen als korrigierende Elemente eingesetzt, wobei sich mit der richtigen Linse ein Großteil des Verlustes wieder ausgleichen lässt. Durch die zusätzlich erforderlichen Linsen verteuert sich aber auch die Realisation von optischen Systemen – denn der Bedarf an weiteren optischen Präzisionselementen führt natürlich zu Mehrkosten. Diese Kostensteigerung kann durch den Einsatz von Faserlinsen umgangen werden. Hierbei handelt es sich um Glasfasern, deren Enden so modifiziert werden, dass eine Linsenform entsteht. Durch diese Modifikation wird die Koppeleffizienz erhöht, und der Bedarf an zusätzlichen Linsen entfällt.



Technische Daten der Faserlinsen:



- Genauigkeit > als 3µm

- Radien von 5 bis 90µm

- Standardabweichung 0,08µm

- Fasertypen: SMF, MMF & Badgap



Unser Service für Sie:



- Höchstgenaue Messprotokolle

- Lieferung innerhalb von 7 Tagen

- Herstellung kompletter Kleinserien

- Maßfertigung nach Kundenspezifikation



Neben der Belieferung mit Standard-Faserlinsen bietet HarzOptics auch noch einen besonderen Service an: Kunden können Fasern aus ihrer eigenen Produktion einsenden und erhalten sie entsprechend verändert zurück. Dieser Service ermöglicht es, Fasertaper beliebiger Länge und Ummantelung zu ordern – die zur Modifikation vorgesehenen Glasfasern werden einfach eingesandt, und kommen spätestens nach 14 Tagen als Fasertaper zum Kunden zurück.



Interessenten finden weitere Informationen zum Faserlinsen-Service der HarzOptics GmbH auf der neu eingerichteten Faserlinsen-Infopage des Unternehmens: http://faserlinsen.harzoptics.de